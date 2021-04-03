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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

المكتب الثقافى بسفارة مصر ببرلين ينظم ندوة حول الثقافة والفن

السبت 03/أبريل/2021 - 10:27 ص
سفارة مصر ببرلين
سفارة مصر ببرلين
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نظم مكتب البعثة التعليمية ببرلين بجمهورية ألمانيا الاتحادية ندوة ثقافية عبر الإنترنت بخاصيه (زوم ) تحت عنوان (الرموز الشعبية المصرية وتأثيرها على الفن)، حيث ألقى المحاضرة د. مني راجي عنايت، استاذة الفن التشكيلي بجامع لايبزج في ألمانيا.

ناقشت المحاضرة إبراز الفن الشعبي والرموز الشعبية باعتباره مرآة حقيقيه لثقافة المجتمع وفلسفته.

كما تطرقت المحاضرة إلى أهميه الفن الشعبى كامله للتعبير عن الشعب وليس عن أفراد أو توجهات دينية أو سياسية، وبالتالي فان الفن الشعبي المصري يعتبر روح مصرية خالصه مندمج فيها كل ما مر بالمصريين من حضارات وفلسفات مختلفه سواء مصر القديمة أو الفن القبطي او الإسلامي.

أدارت المحاضرة أ.د داليا أبو الفتوح سلامة المستشار الثقافي ومدير البعثة التعليمية في برلين، وحضر الندوة لفيف من الشخصيات الألمانية البارزة المهتمة بالثقافة والحضارة المصرية.

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