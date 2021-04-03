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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الحكومة: الاستجابة الفورية لـ571 استغاثة لحالات مرضية خلال مارس

السبت 03/أبريل/2021 - 10:43 ص
مدبولى
مدبولى
محمد إبراهيم
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تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الجُهود المبذولة خلال شهر مارس الماضي، من جانب لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، وذلك خلال تقرير تلقاه من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.

وأشاد رئيس الوزراء بالجهود التي تقوم بها اللجنة الطبية في التعامل الفوري مع استغاثات المواطنين، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، مشددا على أهمية الاستمرار في تكثيف هذه الجهود من أجل رفع المعاناة عن المرضى وذويهم، وتوفير كافة سبل الدعم الممكن لهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على توفير الرعاية الصحية الشاملة واللائقة لجميع المصريين، واتساقا مع جهود الدولة في هذا القطاع.

وأشار الدكتور حسام المصري إلى أن لجنة الاستغاثات الطبية بالمجلس رصدت واستجابت لعدد 571 حالة خلال شهر مارس الماضي، موضحًا أنه تم رصد هذه الحالات عبر الصحف، والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي، ومكتب خدمة المواطنين، منوها بأن رئيس الوزراء أصدر 94 قرار علاج على نفقة الدولة، كما صدرت 10 قرارات أخرى تتعلق بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، إضافة إلى إجراء 258 عملية جراحية.

وأضاف الدكتور حسام المصري أن لجنة الاستغاثات الطبية قامت بتوفير الأدوية اللازمة لـ76 حالة استغاثة تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، كما قامت بتوفير الإجراءات الطبية اللازمة لعدد 32 حالة من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، فضلًا عن تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لعدد 47 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتا إلى رصد 19 منشورا كاذبا على صفحات التواصل الاجتماعي، وأنه تم التعامل معها قانونيًا.

كما أكد الدكتور حسام المصري أن اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء تعمل جاهدة على رصد وجمع ودراسة جميع حالات الاستغاثة، وتقوم بتقديم الدعم الممكن اللازم لها؛ سعيًا منها لتحقيق الاستجابة الفورية والحاسمة لطلبات المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية على حدٍ سواء.

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