التعليم تتيح امتحانات «أبناؤنا بالخارج»

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، تحميل امتحانات جميع الصفوف الدراسية لطلاب أبناؤنا بالخارج عبر الرابطكانت الوزارة، أعلنت أن امتحانات أبناء الخارج من الصف الرابع حتى 2 ثانوى، تبدأ يوم 3 أبريل وتستمر حتى 13 من نفس الشهر، ويؤدى الطلاب الامتحان من المنزل، على أن يتم إتاحة الامتحانات على موقع أبنائنا في الخارج، يتاح الامتحان فى المواعيد المحددة لكل مادة.وأكدت الوزارة، أنه على الطلاب أن يقوموا بطباعة الامتحان والإجابة عليها في المنزل.ومن المقرر أن تكون الامتحانات في المنزل بنظام الكتاب المفتوح «open book» وعقب انتهاء الطالب من الإجابة على المادة المقررة له في نفس يوم الامتحان يقوم بتدوين (الاسم رباعي- رقم الجلوس- السفارة- الدولة - الصف الدراسي) على كل ورقة إجابة لكل مادة، ويتم تسليمها للسفارة أو المكتب الثقافي طبقًا للمواعيد التي تحددها السفارة.