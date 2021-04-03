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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

دور الشباب في تفعيل أداء المحليات ندوة بمركز الجيزة الثقافي

السبت 03/أبريل/2021 - 10:25 ص
مركز الجيزة الثقافي
مركز الجيزة الثقافي
نضال ممدوح
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تعقد في الخامسة مساء اليوم٬ بمركز الجيزة الثقافي التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة٬ ندوة بعنوان "دور الشباب في تفعيل أداء المحليات" والتي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة.

يشارك في الندوة كل من: النائب أحمد مهنى - عضو مجلس النواب المصري- مهندس محمد عبدالظاهر - الأمين العام للإدارة المحلية السابق ومحافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق- دكتور هشام فهمي - دكتوراه في القانون ومعاون رئيس الوزراء سابقا. ويدير الندوة الدكتور حسين حسني. كما تبث الندوة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك.

تتطرق الندوة إلى أهمية تواجد الشباب في المحليات، ودور المحليات في بناء الحياة السياسية والدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة.

يشار إلى أن القانون المصري جعل من المجالس المحلية نقطة ارتكاز في خدمة الجماهير، ودورها لا يقل بأية حالٍ من الأحوال عن دور المجالس التشريعية. وبمصطلح وحدات الإدارة المحلية٬ يُقصد به الوحدات القائمة على إنشاء إدارة جميع المرافق العامة الواقعة في نطاقها المكاني؛ بمعنى أن كل وحدة من تلك الوحدات (المحافظة أو المركز أو المدينة أو الحي أو القرية) تتولَّى في نطاق اختصاصها المكاني والنوعي والمحدَّدين وفقًا لأحكام القانون 43 لسنة 1979 الاختصاصاتِ التي تتولاَّها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها؛ وذلك فيما عدا بعض المرافق القومية أو السيادية ذات الطبيعة الخاصة، والتي يصدر بها قرارٌ من رئيس الجمهورية.

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