15 ألف مخالفة عدم ارتداء كمامة في بني سويف

أعلنت إدارة مرور بني سويف، اليوم السبت، تحرير 15 ألف و173 محضر عدم ارتداء كمامة منذ يناير من العام الحالي وحتى 20 مارس الماضي، بعد القيام بحملات مرورية يومية وبصفة مستمرة لمتابعة كافة التدابير الوقائية للحد من تفشى فيروس كورونا عن طريق متابعة ارتداء الكمامة وتحصيل الغرامة المقررة على المخالفين مع إعطاء المخالف إيصال تحصيل للغرامة مع التزامهم بتعريفة الأجور المقررة.كما قامت الإدارة بتحرير 516 مخالفة بدون قيادة، و2497 مخالفة الانتظار في الممنوع، و213 مخالفة موقف عشوائي، و11 توكتوك بدون لوحات معدنية، 1940 مخالفة لوحات غير مؤمنة، و44 مخالفة تحميل ركاب على الأجزاء الخارجية، و59 مركبة بدون لوحات معدنية من بينهم 47 دراجة، و12 سيارة، و81 مخالفة طمس لوحات معدنية.