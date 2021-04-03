الزراعة: قطاع الإنتاج يشارك في المشروع القومى لتطوير الألبان

قال الدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، إن مزارع قطاع الإنتاج المنتشرة في جميع المحافظات، تشارك في المشروع القومى لتطوير مزارع الألبان الذي كلف به الرئيس عبدالفتاح السيسي.وأضاف في تصريحات للدستور، أن القطاع شريك في توفير الألبان لهذه المراكز وفقا لضوابط صحية مشددة لضمان جودة المنتجات، حيث يشرف على هذة العمليات كتيبة من الخبراء لتطبيق هذه الاشتراطات وضمان جودة الألبان التي يتم توريدها إلى هذه المراكز.وأشار إلى أن القطاع لديه مشروع البيوجاز المسئول عن تدوير المخلفات الحيوانية للمزرعة لإنتاج مركبات ذات قيمة مضافة تعمل على خفض مدخلات الإنتاج الزراعي بالمزرعة، وتشمل استهلاك الطاقة والأسمدة المعدنية، وأيضا حماية بيئة المزرعة من التلوث، كما يوجد عدد من مصانع الأعلاف اللازمة للإنتاج الحيواني على مستوى قطاع الإنتاج ويتم التصرف في الفائض بالبيع المحلي.