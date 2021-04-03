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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حضور دولى لاحتفالات «نقل مومياوات ملوك وملكات مصر القديمة» اليوم

السبت 03/أبريل/2021 - 10:23 ص
نقل مومياوات
نقل مومياوات
وكالات
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يتابع العالم اليوم السبت، قيام مصر بنقل 22 من مومياوات ملوك وملكات حكموا البلاد قبل آلاف السنين، وذلك من موقعها في قاعات عرض المتحف المصري بميدان التحرير وسط العاصمة القاهرة، إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، أحد العواصم التاريخية لمصر، والواقعة في حي مصر القديمة، جنوبي القاهرة.

وسيكون ذلك في موكب ضخم ينطلق بحضور مديرة منظمة اليونسكو، أودري أزولاي، والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، وشخصيات دولية ومحلية معنية بالتراث الإنساني والعالمي.

ووفقا لوزارة السياحة والآثار المصرية، فإن افتتاح قاعة المومياوات الملكية والتي ستنقل لها اليوم 18 من مومياوات ملوك مصر القديمة، وأربع مومياوات لملكات حكمن مصر قبل آلاف السنين، سيجرى افتتاحها أمام الزوار، اعتبارا من يوم 18 من شهر أبريل الجاري، الموافق لاحتفالات يوم التراث العالمي.

وقالت الوزارة إن مجموعة المومياوات الملكية التي ستستقر اليوم في موقع عرضها الجديد بقاعة المومياوات، في المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، كان قد تم العثور عليها خلال الكشف عن كل من خبيئة الدير البحري في عام 1881، وخبيئة مقبرة الملك أمنحتب الثاني في عام 1898.

وأشارت إلى خبيئة الدير البحري التي عثر عليها في المقبرة " رقم TT320"، قرب معبد الملكة حتشبسوت المنحوت في صخور جبل القرنة وسط جبانة طيبة القديمة - في البر الغربي لمدينة الأقصر، الغنية بمئات المقابر وعشرات المعابد التي شيدها قدماء المصريين، وتُعرف تلك الخبيئة باسم "الخبيئة الملكية".

من بين المومياوات الملكية التي عثر عليها بداخل تلك الخبيئة، مومياوات الملوك سقنن رع تاعا، أحمس الأول، وأمنحتب الأول، وتحتمس الأول، وتحتمس الثاني، وتحتمس الثالث، وسيتي الأول، ورمسيس الثالث، ورمسيس الثاني، ورمسيس التاسع، ومن الملكات أحمس- نفرتاري.

وأما الخبيئة الثانية، فتعرف باسم خبيئة مقبرة الملك أمنحتب الثاني" KV35"، الواقعة في منطقة وادى الملوك الغنية بمقابر ملوك مصر القديمة، في غرب مدينة الأقصر - أيضا - والتي عثر عليها عالم المصريات الفرنسي فيكتور لوريه، في عام 1898، وقد عُثر بداخل تلك الخبيئة على العديد من المومياوات الملكية بينها مومياوات لأمنحتب الثاني، وتحتمس الرابع، وأمنحتب الثالث، مرنبتاح، وسا بتاح، ورمسيس الرابع، ورمسيس الخامس، ورمسيس السادس، وسيتي الثاني، والملكة تي.

وكانت مديرة المتحف المصري بميدان التحرير في وسط القاهرة صباح عبدالرازق قد أعلنت، في بيان سابق، أنه تقرر غلق المتحف أمام الزوار اليوم السبت بالتزامن مع انطلاق موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف إلى المتحف القومي للحضارة في الفسطاط، على أن يعود متحف التحرير لاستقبال زواره مجددًا اعتبارًا من صباح غدٍ الأحد.

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