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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

مطران أبو تيج يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

السبت 03/أبريل/2021 - 10:14 ص
مطران أبو تيج
مطران أبو تيج
مونيكا جرجس
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تلقى الأنبا أندراوس مطران أبو تيج للأقباط الأرثوذكس، الجرعة الأولى من لقاح "سينوفارم" المضاد لفيروس كورونا المستجد، على أن تكون الجرعة الثانية بعد ثلاثة أسابيع.

ويعد الأنبا اندراوس مطران أبو تيج الأسقف الثالث في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الذي تلقى لقاح كورونا بعد الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي، الأنبا إيلاريون أسقف غرب الإسكندرية.

جدير بالذكر أنه أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن تلقيه للجرعة الأولى من لقاح "سينوفارم" ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

جاء ذلك خلال لقائه مع الشباب الذي يجريه شهريًا عبر المنصات الإلكترونية لخدمة "كنيسة في بيتك" تحت عنوان "99 دقيقة للشباب على السوشيال ميديا".

وتلقى قداسته سؤال من أحد الشباب عن مدى صحة تلقي اللقاح المضاد للفيروس، برغم ما ينتشر عن الآثار الجانبية للقاحات، وأجاب قداسة البابا أن هذه اللقاحات تم إنتاجها بعد عدة تجارب وتم التأكد من فعاليتها، وأن ما يتردد بشأنها هو نتيجة للمنافسة التجارية بين الشركات المنتجة، معلنًا عن تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، وسيحصل على الجرعة الثانية بعد ثلاثة أسابيع.

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