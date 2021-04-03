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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تظاهرات حاشدة في كيبيك ضد العنف الأسري بعد مقتل 8 نساء في 8 أسابيع

السبت 03/أبريل/2021 - 11:23 ص
تظاهرات كيبيك
تظاهرات كيبيك
وكالات
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تظاهر الآلاف في كيبيك، خصوصا في "مونتريال"، الجمعة، تنديدا بالعنف ضد النساء بعد مقتل ثماني نسوة في المقاطعة الكندية الناطقة بالفرنسية خلال ثمانية أسابيع، داعين الحكومة إلى تشديد إجراءاتها لمكافحة هذه الآفة.

وشهدت "مونتريال" التظاهرة الكبرى بين التجمعات المختلفة التي قارب عددها العشرين في المقاطعة، إذ شارك فيها أكثر من عشرة آلاف شخص، وفق المنظمين.

وأطلق المتظاهرون، وأكثريتهم نساء، هتافات بينها "طفح الكيل، لا نريد أي ضحية إضافية"، خلال المسيرة التي أقيمت في أجواء هادئة في وسط مونتريال، وفق صحفي من وكالة «فرانس برس».

كما رفع المشاركون لافتات حملت شعارات بينها "الحب لا يقتل" و"لا نولد كامرأة لكننا نموت كذلك" و"نريد إصلاحات قبل أن نموت كلنا".

وكانت الشرطة قد أكدت صباح الجمعة أن وفاة امرأة قبل أيام في شمال المقاطعة ناجم عن جريمة قتل، لتكون ثامن جريمة تستهدف نساء في ثمانية أسابيع والثالثة عشرة منذ بدء الجائحة.

ودعا مسئولون من الهيئات الأربع المنظمة للتظاهرات والمدافعة عن النساء المعنّفات، حكومة رئيس وزراء كيبيك، فرنسوا لوغو، إلى بذل جهود إضافية، خصوصا على صعيد تمويل مراكز الإيواء لضحايا هذه الآفة.

ووعد "لوغو"، في مقابلة أجراها أخيرا، بأنه سيهتم "شخصيا" بهذا الملف، متعهدا بالإعلان عن تدابير سريعة لتعزيز مكافحة العنف ضد النساء.

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