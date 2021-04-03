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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

التحقيق فى اتهام حارس عقار بشنق كلب ضال بالمقطم

السبت 03/أبريل/2021 - 10:22 ص
بشنق كلب ضال
بشنق كلب ضال
نجلاء رفاعي
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تباشر النيابة العامة، التحقيق في اتهام حارس عقار في المقطم بشنق كلب ضال، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كشفت الجهات الأمنية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بشأن صور يظهر خلالها أحد الأشخاص، يقوم بالتعدى على كلب ضال بالضرب وتعليقه بواسطة حبل، حتى فارق الحياة بمنطقة المقطم بـالقاهرة.

وفى وقت لاحق حضر لقسم شرطة المقطم أحد الأشخاص (رئيس إحدى جمعيات رعاية الحيوان، والكائنة بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة، وقدم بلاغًا بذات المضمون ضد مرتكب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المقطم، بمديرية أمن القاهرة، من تحديد مرتكب الواقعة، وضبطه وتبين أنه (حارس عقار - كائن بدائرة القسم)، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

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