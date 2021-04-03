ضمن حياة كريمة.. قافلة طبية للكشف عن مواطنى جنوب البحر الأحمر

أعلن الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، أنه سوف تبدأ قافلة علاجية ضمن مبادرة حياة كريمة أعمالها للكشف الطبى على مواطنى حلايب وقرية رأس حدرية تبدأ اليوم السبت ولمدة يومين.وأضاف وكيل وزارة الصحة، في بيان له، اليوم، أن القافلة العلاجية التى ستبدأ عملها اليوم بقرية رأس حدربة جنوب حلايب سوف تستمر فى الكشف على المواطنين فى التخصصات المختلفة لمدة يومين السبت والأحد وصرف العلاج مجانا.وتابع مرعي أن القافلة العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة أنهت عملها لمدة يومين بمنطقة الخير وابرق بالشلاتين، وسوف تبدأ اليوم بقرية حدربة بحلايب.