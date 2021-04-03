مقتل شرطي قرب الكابيتول.. حزن بايدن وتنكيس أعلام البيت الأبيض









عاد مبنى الكونجرس الأمريكى في العاصمة واشنطن إلى واجهة الأحداث مرة أخرى، عقب الاقتحامات التى شهدها خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة.وشهد مبنى الكونجرس محاولة لاقتحام لأحد الحواجز أمام المبنى بسيارة، مما تسبب في دهس ضابطين قتل أحدهما متأثرا بجروحه، كما لقي منفذ الهجوم حتفه أيضا بعد أن أطلق الحراس النار عليه لمنعه من تجاوز الحاجز.وأفاد اثنان من مسؤولى إنفاذ القانون، بأن السيارة دهست عناصر شرطة الكونجرس عند حاجز خارج المبنى، وغادر السائق السيارة وهو يلوح بسكين قبل أن تطلق السلطات النار عليه، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.ووقع الحادث وإطلاق النار عند نقطة تفتيش أمنية بالقرب من الكابيتول بينما كان الكونجرس في عطلة.وفي تسجيل مصور ظهرت قوات الحرس الوطني محتشدة بالقرب من منطقة الحادث الذي وقع على بعد نحو 91 مترا من مدخل المبنى في جانب مجلس الشيوخ من مبنى الكابيتول.كما أظهر مقطع مصور، نشر على الإنترنت، سيارة سيدان داكنة اللون تحطمت أمام حاجز سيارات وعناصر من الشرطة أثناء فحص السيارة.من جانبها، ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر أمنية أن منفذ الهجوم على مبنى الكونجرس يدعى نوح ار. غرين وهو شاب في الخامسة والعشرين من عمره.ويصف منفذ الهجوم نفسه على صفحته على فيسبوك بأنه من أتباع لويس فرقان، زعيم أمة الإسلام، الذي اتهم بالترويج مرارا لمعاداة السامية ومعاداة البيض.وتعود جذور منفذ الهجوم من ولاية إنديانا، ونشر على فيسبوك خطابات ومقالات كتبها فرقان وإيليا محمد، اللذان يتزعمان جماعة أمة الإسلام من عام 1934 إلى عام 1975، والتي ناقشت تدهور أمريكا.وأكد اثنان من مسؤولي إنفاذ القانون أن صفحة فيسبوك، التي أزيلت يوم الجمعة، تخص منفذ الهجوم.وقال نوح على صفحته على فيس بوك "بصراحة، كانت السنوات القليلة الماضية صعبة، وكانت الأشهر القليلة الماضية أكثر صعوبة، لقد تعرضت لبعض من أكثر الامتحانات التي لا يمكن تصورها في حياتي. أنا الآن عاطل عن العمل، بعد أن تركت وظيفتي، جزئيا بسبب الألم".كما تطرق نوح على صفحته عن نهاية الزمان وظهور الدجال.وفي 17 مارس، نشر صورة تبرع قدمه إلى فرع لجماعة أمة الإسلام في نورفولك بولاية فيرجينيا، إلى جانب مقطع فيديو لخطاب فرقان بعنوان "الدمار الإلهي لأمريكا".من جانبه، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن عن حزنهما الشديد بسبب مقتل شرطي واصابة اخر في هجوم الكابيتول.وقال بايدن في بيان "شعرت أنا وجيل بحزن شديد عندما علمنا بالهجوم العنيف عند نقطة تفتيش أمنية امام مبنى الكابيتول".كما أعطى الرئيس الأمريكى أوامره بتنكيس الأعلام في البيت الأبيض، وفقا لوكالة فرانس برس.