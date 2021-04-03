رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 03 أبريل 2021 الموافق 21 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل شرطي قرب الكابيتول.. حزن بايدن وتنكيس أعلام البيت الأبيض

السبت 03/أبريل/2021 - 10:35 ص
مقتل شرطي قرب الكابيتول
مقتل شرطي قرب الكابيتول
مروة عنبر
طباعة
عاد مبنى الكونجرس الأمريكى في العاصمة واشنطن إلى واجهة الأحداث مرة أخرى، عقب الاقتحامات التى شهدها خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وشهد مبنى الكونجرس محاولة لاقتحام لأحد الحواجز أمام المبنى بسيارة، مما تسبب في دهس ضابطين قتل أحدهما متأثرا بجروحه، كما لقي منفذ الهجوم حتفه أيضا بعد أن أطلق الحراس النار عليه لمنعه من تجاوز الحاجز.

وأفاد اثنان من مسؤولى إنفاذ القانون، بأن السيارة دهست عناصر شرطة الكونجرس عند حاجز خارج المبنى، وغادر السائق السيارة وهو يلوح بسكين قبل أن تطلق السلطات النار عليه، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

ووقع الحادث وإطلاق النار عند نقطة تفتيش أمنية بالقرب من الكابيتول بينما كان الكونجرس في عطلة.

وفي تسجيل مصور ظهرت قوات الحرس الوطني محتشدة بالقرب من منطقة الحادث الذي وقع على بعد نحو 91 مترا من مدخل المبنى في جانب مجلس الشيوخ من مبنى الكابيتول.

كما أظهر مقطع مصور، نشر على الإنترنت، سيارة سيدان داكنة اللون تحطمت أمام حاجز سيارات وعناصر من الشرطة أثناء فحص السيارة.

من جانبها، ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر أمنية أن منفذ الهجوم على مبنى الكونجرس يدعى نوح ار. غرين وهو شاب في الخامسة والعشرين من عمره.

ويصف منفذ الهجوم نفسه على صفحته على فيسبوك بأنه من أتباع لويس فرقان، زعيم أمة الإسلام، الذي اتهم بالترويج مرارا لمعاداة السامية ومعاداة البيض.

وتعود جذور منفذ الهجوم من ولاية إنديانا، ونشر على فيسبوك خطابات ومقالات كتبها فرقان وإيليا محمد، اللذان يتزعمان جماعة أمة الإسلام من عام 1934 إلى عام 1975، والتي ناقشت تدهور أمريكا.

وأكد اثنان من مسؤولي إنفاذ القانون أن صفحة فيسبوك، التي أزيلت يوم الجمعة، تخص منفذ الهجوم.

وقال نوح على صفحته على فيس بوك "بصراحة، كانت السنوات القليلة الماضية صعبة، وكانت الأشهر القليلة الماضية أكثر صعوبة، لقد تعرضت لبعض من أكثر الامتحانات التي لا يمكن تصورها في حياتي. أنا الآن عاطل عن العمل، بعد أن تركت وظيفتي، جزئيا بسبب الألم".

كما تطرق نوح على صفحته عن نهاية الزمان وظهور الدجال.

وفي 17 مارس، نشر صورة تبرع قدمه إلى فرع لجماعة أمة الإسلام في نورفولك بولاية فيرجينيا، إلى جانب مقطع فيديو لخطاب فرقان بعنوان "الدمار الإلهي لأمريكا".

من جانبه، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن عن حزنهما الشديد بسبب مقتل شرطي واصابة اخر في هجوم الكابيتول.

وقال بايدن في بيان "شعرت أنا وجيل بحزن شديد عندما علمنا بالهجوم العنيف عند نقطة تفتيش أمنية امام مبنى الكابيتول".

كما أعطى الرئيس الأمريكى أوامره بتنكيس الأعلام في البيت الأبيض، وفقا لوكالة فرانس برس.


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد الباز يكتب عن الرجل الذي يجب أن يرحل: أسامة هيكل.. وزير الفتنة الإعلامية

تردد قناة النور قرآن 2021 على نايل سات

البنك المركزى ينفى إلغاء «الجنيه الورقى»

تاج الدين: تسريع وتيرة التطعيم بلقاح كورونا.. ومصر تتسلم 4.5 مليون جرعة قريبا


الصور

image description

تنظيم قوافل طبية بـ5 قري في دمياط خلال أبريل

image description

«تضامن دمياط» تنظم يوم «الوفاء والأمل» لأبناء «مؤسسة البنات»

image description

حملة للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بدور الأيتام في أسيوط

image description

إزالة 184 حالة تعد على نهر النيل بدمياط

image description

قافلة «نور حياة» تواصل الكشف المجاني على مرضى العيون بأسيوط

الأكثر قراءة

قبل الموجة الثالثة.. «الصحة» توفر مسحات كورونا بالمجان

خاص| جنوب السودان تكذب تصريحات الجزيرة بشأن سد النهضة: لا بد من اتفاق قانوني ملزم

حالة الطقس اليوم السبت 3-4-2021 فى مصر

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

أسعار مواد البناء اليوم السبت 3-4-2021

موعد آذان الفجر فى القاهرة والمحافظات اليوم السبت 3-4-2021

هويسكا يفوز على ليفانتى بهدفين نظيفين فى الدورى الأسبانى

فوز شباب بلوزداد الجزائرى على مازيمبى الكونغولى بدورى أبطال أفريقيا

أيام زمان

«أنا مصرية أحمل الجنسية التونسية».. رحلة هند صبرى فى مصر

«كاريوكا أنقذتها من الملك فاروق وشادية ساعدتها ماديًا».. مأساة سميحة توفيق

أخفى مكان بيته.. أغرب حكايات «شرفنطح»

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «٢-٢»
د.كريمة الحفناوى
تحية للشعب الفلسطينى الصامد فى يوم الأرض
ماجد حبته
فرصة إثيوبيا الأخيرة
المزيد

الثقافة

دور الشباب في تفعيل أداء المحليات ندوة بمركز الجيزة الثقافي

الليلة.. عرض فيلم «جويا في بوردو» بجزويت القاهرة

إبراهيم أكبر الآباء المؤسسين.. متى ظهر اليهود فى مصر لأول مرة؟

الخميس.. طارق إمام ضيف موقع صدى ذاكرة القصة المصرية