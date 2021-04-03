إندونيسيا تسجل 5325 إصابة جديدة بكورونا و97 وفاة

سجلت إندونيسيا 5 آلاف و325 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى مليون و523 ألفا و179 إصابة.وذكر راديو (صوت إندونيسيا)، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 97 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس خلال الفترة نفسها؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس إلى 41 ألفا و151 وفاة.وأشار الراديو إلى أن عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا والذين يخضعون حاليا للعلاج والعزل بلغ حتى يوم الجمعة 121 ألفا و11 شخصا.