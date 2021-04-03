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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة تدين مقتل 4 جنود من قوات حفظ السلام خلال هجوم في مالي

السبت 03/أبريل/2021 - 10:09 ص
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
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أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الهجوم الذي أودى بحياة أربعة جنود تشاديين من قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية في شمال مالي.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، "إن جوتيريش يدين بأِشد العبارات الهجوم.. ويقدم تعازيه الحارة لحكومة وشعب تشاد ويعرب عن تعاطفه العميق مع عائلات وأقارب الضحايا في الهجوم الذي جرح فيه 19 جنديا آخرين".

يشار إلى أنه بسقوط الجنود الأربعة، يرتفع عدد القتلى إلى 10 في صفوف قوات حفظ السلام في مالي منذ بداية العام.

وأدانت بعثة الأمم المتحدة "الهجوم الإرهابي الدنيء" لكنها أكدت أنه "لن يؤثر على تصميمها على مواصلة مهمتها".. وقالت "إن قوات حفظ السلام صدت بشجاعة هجوما معقدا نفذه إرهابيون مدججون بالسلاح"، مؤكدة أن المهاجمين تكبدوا خسائر فادحة وتركوا "العديد من قتلاهم" في الميدان.

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