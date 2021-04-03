«عرب نيوز» تشيد بمدينة الدواء المصرية: مشروع ضخم



وأضاف أن المشروع يأتى تكاملًا مع سلسلة المبادرات وجهود الدولة المصرية فى مجال الرعاية الصحية والطبية والارتقاء بها وتوفير الدواء للمواطنين على أعلى مستوى ممكن.



وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أن مدينة الدواء من بين أحد أهم المشروعات القومية التى سعت الدولة لتنفيذها لامتلاك القدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة في هذا المجال الحيوي، مما يتيح للمواطنين الحصول على علاج دوائي عالى الجودة وآمن، ويمنع أي ممارسات احتكارية ويضبط أسعار الدواء، وذلك دعمًا للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال المبادرات والخدمات الطبية والصحية المتنوعة للمواطنين.



وذكرت الصحيفة أن المشروع يضع مصر في مصاف الدول المنتجة للدواء على أعلى مستوى، وفق أحدث وأدق معايير التشغيل، حسب ما أشار المتحدث باسم الرئاسة.



وأشارت إلى أن مدينة الدواء تطبق أعلى معايير الجودة العالمية، مع التركيز على الموارد البشرية، خاصة القوى العاملة الشابة القادرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.



وتابعت أن المدينة تضم مركزًا إقليميًا لتصنيع الأدوية بالتعاون مع شركات أجنبية، ولديها خطط للتصدير إلى دول إفريقية وأجنبية وعربية، هذا بالإضافة إلى مختبرات البحث والتطوير.



وستشمل المرحلة الثانية الدخول في مجال الأدوية المتخصصة، مثل علاجات السرطان، لتقديمها بأسعار مناسبة للمواطنين المصريين، وستضم المدينة 160 خطًا لتصنيع 150 نوعًا من الأدوية، بينما تشمل المرحلة الأولى تصنيع 150 مليون عبوة من الأدوية سنويًا.

أشادت صحيفة "عرب نيوز" بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مدينة الدواء المصرية "Gypto pharma"، واصفة المشروع بأنه ضخم والأكبر في الشرق الأوسط، ومن شأنه أن يحول مصر إلى مركز إقليمي يجذب كبرى الشركات العالمية في مجال الصناعات الدوائية.وذكرت الصحيفة أن المدينة الجديدة، التي تقع في منطقة الخانكة، تهدف إلى زيادة التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، من أجل تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الدواء في الشرق الأوسط.وأوضحت أن المشروع يهدف أيضا إلى توفير الدواء الآمن للمواطن بجودة عالية وبأسعار مناسبة، مشيرة إلى أن مدينة الدواء ستقوم بتصنيع لقاحات فيروس كورونا وأدوية الأمراض المزمنة، كما سيتم إعطاء الأولوية لها لإنتاج بعض الفيتامينات، باستخدام الآلات الآلية لضمان أعلى مستويات الجودة.ولفتت الصحيفة إلى أن مدينة الدواء المصرية "جيبتو فارما" تعد من أكبر المدن من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، وأنشئت على مساحة 180 ألف متر مربع، وهي مزودة بأحدث التقنيات والنظم العالمية في إنتاج الدواء، حيث تقوم أجهزة المدينة بأعمال التنظيف الذاتي الإلكتروني لنفسها، الأمر الذي يسهم في استمرار عملية الإنتاج دون توقف.وأضافت أن الرئيس السيسي شدد على ضرورة أن يكون المنتج الدوائي عالي الجودة، بدءًا من تغليف عبوة الدواء نفسها، بوضع علامة مميزة على المنتج بحيث لا يمكن العبث بها.ونوهت بأن السيسي لفت إلى أن فكرة إنشاء مدينة الدواء بدأت منذ 7 سنوات، بهدف توفير الدواء للمواطن بجودة عالية وبأسعار مناسبة، ومطابقة للمعايير الأوروبية ومعايير منظمة الصحة العالمية، مشددة على أن المضادات الحيوية المنتجة في المدينة ستكون فعالة مثل نظيراتها في أرقى دول العالم.ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قوله إن "مدينة الدواء بالخانكة مشروع وطنى عملاق يهدف إلى إنتاج الأدوية بشكل علمى، وبجدارة طبقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية والمعايير العالمية فى هذا الصدد".