«الدواء» تدعو ممثلي صناع الدواء لمناقشة التحديات التي تواجه الشركات الثلاثاء

أعلنت هيئة الدواء المصرية أن الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، دعوة ممثلي صناع الدواء وشركات الأدوية بجمهورية مصر العربية لحضور الاجتماع المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 642021 الساعة 4 مساءًا بمقر هيئة الدواء المصرية، لفتح مجال الحوار لمناقشة أي تحديات التي تواجه الشركات.ويحضر الاجتماع، رئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، ومديري الإدارات العامة والرئيسية والتي تشمل (الاستيراد والإفراج الطبي الجمركي -نواقص الأدوية- دعم ومتابعة التصدير- نظم المعلومات والتحول الرقمي- اقتصاديات الدواء).وأوضحت أنه سيتم خلال الاجتماع الاستماع لرؤى ممثلي الصناعة إسهاما في إثراء عملية اتخاذ القرار وبما يساهم في تطوير منظومة صناعة الدواء في مصروأشارت إلى أن هذه الدعوة تأتي في ضوء حرصها على فتح المجال للحوار مع ممثلي صناع الدواء وشركات الأدوية العاملة بجمهورية مصر العربية.