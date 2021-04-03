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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الدواء» تدعو ممثلي صناع الدواء لمناقشة التحديات التي تواجه الشركات الثلاثاء

السبت 03/أبريل/2021 - 10:05 ص
هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أعلنت هيئة الدواء المصرية أن الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، دعوة ممثلي صناع الدواء وشركات الأدوية بجمهورية مصر العربية لحضور الاجتماع المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 642021 الساعة 4 مساءًا بمقر هيئة الدواء المصرية، لفتح مجال الحوار لمناقشة أي تحديات التي تواجه الشركات.

ويحضر الاجتماع، رئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، ومديري الإدارات العامة والرئيسية والتي تشمل (الاستيراد والإفراج الطبي الجمركي -نواقص الأدوية- دعم ومتابعة التصدير- نظم المعلومات والتحول الرقمي- اقتصاديات الدواء).

وأوضحت أنه سيتم خلال الاجتماع الاستماع لرؤى ممثلي الصناعة إسهاما في إثراء عملية اتخاذ القرار وبما يساهم في تطوير منظومة صناعة الدواء في مصر

وأشارت إلى أن هذه الدعوة تأتي في ضوء حرصها على فتح المجال للحوار مع ممثلي صناع الدواء وشركات الأدوية العاملة بجمهورية مصر العربية.

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