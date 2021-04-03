تجديد حبس خادمة متهمة بسرقة مشغولات ذهبية بالنزهة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس خادمة لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة ربة منزل، 15 يومًا على ذمة التحقيق.كانت النيابة كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارا من قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغًا من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، باكتشافها سرقة مبلغ مالى وكمية من المشغولات الذهبية من داخل الشقة سكنها.وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة إحدى السيدات تعمل لدى المُبلغة، مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، وتم بإرشادها ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميلها صاحب محل مصوغات ذهبية، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية.كما تم بإرشادها ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنها، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.