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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

انتظام الخدمات الأمنية وانتشار رجال الشرطة لتأمين موكب نقل المومياوات

السبت 03/أبريل/2021 - 10:01 ص
جريدة الدستور
هدير مصطفي
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انتظمت الخدمات الأمنية بشوارع العاصمة وانتشر رجال امن القاهرة بقيادة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن صباح اليوم السبت، استعدادًا لتأمين موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة.

كما شهدت شوارع العاصمة حالة من الاستنفار الأمني وانتشار الخدمات الأمنية والسيارات المصفحة لتأمين خط سير نقل المومياوات الملكية.

وكشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة عن أنه كان يتم انعقاد اجتماعات مكثفة لوضع خطة أمنية رفيعة المستوى لتأمين موكب نقل المومياوات المقرر انطلاقه اليوم السبت عقب توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وأوضح أن اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة واللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة كانوا يعقدون اجتماعات موسعة يوميا مع رؤساء القطاعات ورؤساء المباحث لوضع خطة تأمين موكب نقل المومياوات.

ومن جانبه وجه "الجندي" بضبط الخارجين عن القانون وتوسيع دائرة الاشتباه لمنع تسلل العناصر الإجرامية إلى مكان خط سير المومياوات وإتمامها بمظهر حضاري.

وكشف المصدر أن موكب نقل المومياوات سيكون له خط سير محدد من المتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف الحضاري الجديد بالفسطاط وسيتم تأمينه بشكل لائق، موضحا أن كافة العناصر الشرطية سوف تشارك في تأمين الموكب.

وأشار إلى توجيه كافة القطاعات للمشاركة في تأمين الموكب ومنهم ضباط الحماية المدنية للكشف عن المفرقعات وضباط الأمن المركزي والعمليات الخاصة لتأمين خط السير وضباط الإدارة العامة للمرور لتسيير حركة المرور بشوارع العاصمة ورجال البحث الجنائي لضبط العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون.

وأعلنت الجهة المنفذة للحفل، أنه من المقرر أن يتم النقل مساء اليوم السبت، حيث تتجه أنظار العالم في هذا التوقيت إلى قلب القاهرة وبالتحديد ميدان التحرير، حيث تنطلق المسيرة المُنتظرة لموكب ملوك الفراعنة المعروف بـ"المومياوات الملكية"، والتي ستحصل على موقعها الجديد في متحف الحضارة المصرية بمدينة الفسطاط بالقاهرة.

على أن يتقدم الموكب لفيف من الفنانات مرتديات الزي الفرعوني بقيادة المايسترو نادر عباسي، وبصحبة فرق الموسيقى العسكرية المرتدية للملابس الفرعونية، وسيتحرك الموكب من ميدان التحرير في عربات فرعونية بعد غروب شمس اليوم السبت كل عربة مزينة باسم كل ملك من ملوك الفراعنة.

و من المقرر أن يمر الموكب الملكي الذي يضم 22 مومياء فرعونية، إضافة إلى 17 تابوتا ملكيا، بميدان التحرير حيث سيتم الافتتاح الرسمي للميدان بعد انتهاء أعمال تطويره، ثم سيواصل طريقه إلى سور مجرى العيون الذي أيضا سيشهد افتتاحه الرسمي بعد تطويره خلال الأشهر الماضية، مرورا بمنطقة الفسطاط وصولًا إلى متحف الحضارة المصرية.

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