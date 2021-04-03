انتظام الخدمات الأمنية وانتشار رجال الشرطة لتأمين موكب نقل المومياوات

انتظام الخدمات الأمنية وانتشار رجال الشرطة لتأمين موكب نقل المومياوات
السبت 03/أبريل/2021 - 10:01 ص
هدير مصطفيطباعة
انتظمت الخدمات الأمنية بشوارع العاصمة وانتشر رجال امن القاهرة بقيادة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن صباح اليوم السبت، استعدادًا لتأمين موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة.
كما شهدت شوارع العاصمة حالة من الاستنفار الأمني وانتشار الخدمات الأمنية والسيارات المصفحة لتأمين خط سير نقل المومياوات الملكية.
وكشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة عن أنه كان يتم انعقاد اجتماعات مكثفة لوضع خطة أمنية رفيعة المستوى لتأمين موكب نقل المومياوات المقرر انطلاقه اليوم السبت عقب توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
وأوضح أن اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة واللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة كانوا يعقدون اجتماعات موسعة يوميا مع رؤساء القطاعات ورؤساء المباحث لوضع خطة تأمين موكب نقل المومياوات.
ومن جانبه وجه "الجندي" بضبط الخارجين عن القانون وتوسيع دائرة الاشتباه لمنع تسلل العناصر الإجرامية إلى مكان خط سير المومياوات وإتمامها بمظهر حضاري.
وكشف المصدر أن موكب نقل المومياوات سيكون له خط سير محدد من المتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف الحضاري الجديد بالفسطاط وسيتم تأمينه بشكل لائق، موضحا أن كافة العناصر الشرطية سوف تشارك في تأمين الموكب.
وأشار إلى توجيه كافة القطاعات للمشاركة في تأمين الموكب ومنهم ضباط الحماية المدنية للكشف عن المفرقعات وضباط الأمن المركزي والعمليات الخاصة لتأمين خط السير وضباط الإدارة العامة للمرور لتسيير حركة المرور بشوارع العاصمة ورجال البحث الجنائي لضبط العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون.
وأعلنت الجهة المنفذة للحفل، أنه من المقرر أن يتم النقل مساء اليوم السبت، حيث تتجه أنظار العالم في هذا التوقيت إلى قلب القاهرة وبالتحديد ميدان التحرير، حيث تنطلق المسيرة المُنتظرة لموكب ملوك الفراعنة المعروف بـ"المومياوات الملكية"، والتي ستحصل على موقعها الجديد في متحف الحضارة المصرية بمدينة الفسطاط بالقاهرة.
على أن يتقدم الموكب لفيف من الفنانات مرتديات الزي الفرعوني بقيادة المايسترو نادر عباسي، وبصحبة فرق الموسيقى العسكرية المرتدية للملابس الفرعونية، وسيتحرك الموكب من ميدان التحرير في عربات فرعونية بعد غروب شمس اليوم السبت كل عربة مزينة باسم كل ملك من ملوك الفراعنة.
و من المقرر أن يمر الموكب الملكي الذي يضم 22 مومياء فرعونية، إضافة إلى 17 تابوتا ملكيا، بميدان التحرير حيث سيتم الافتتاح الرسمي للميدان بعد انتهاء أعمال تطويره، ثم سيواصل طريقه إلى سور مجرى العيون الذي أيضا سيشهد افتتاحه الرسمي بعد تطويره خلال الأشهر الماضية، مرورا بمنطقة الفسطاط وصولًا إلى متحف الحضارة المصرية.
كما شهدت شوارع العاصمة حالة من الاستنفار الأمني وانتشار الخدمات الأمنية والسيارات المصفحة لتأمين خط سير نقل المومياوات الملكية.
وكشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة عن أنه كان يتم انعقاد اجتماعات مكثفة لوضع خطة أمنية رفيعة المستوى لتأمين موكب نقل المومياوات المقرر انطلاقه اليوم السبت عقب توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
وأوضح أن اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة واللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة كانوا يعقدون اجتماعات موسعة يوميا مع رؤساء القطاعات ورؤساء المباحث لوضع خطة تأمين موكب نقل المومياوات.
ومن جانبه وجه "الجندي" بضبط الخارجين عن القانون وتوسيع دائرة الاشتباه لمنع تسلل العناصر الإجرامية إلى مكان خط سير المومياوات وإتمامها بمظهر حضاري.
وكشف المصدر أن موكب نقل المومياوات سيكون له خط سير محدد من المتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف الحضاري الجديد بالفسطاط وسيتم تأمينه بشكل لائق، موضحا أن كافة العناصر الشرطية سوف تشارك في تأمين الموكب.
وأشار إلى توجيه كافة القطاعات للمشاركة في تأمين الموكب ومنهم ضباط الحماية المدنية للكشف عن المفرقعات وضباط الأمن المركزي والعمليات الخاصة لتأمين خط السير وضباط الإدارة العامة للمرور لتسيير حركة المرور بشوارع العاصمة ورجال البحث الجنائي لضبط العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون.
وأعلنت الجهة المنفذة للحفل، أنه من المقرر أن يتم النقل مساء اليوم السبت، حيث تتجه أنظار العالم في هذا التوقيت إلى قلب القاهرة وبالتحديد ميدان التحرير، حيث تنطلق المسيرة المُنتظرة لموكب ملوك الفراعنة المعروف بـ"المومياوات الملكية"، والتي ستحصل على موقعها الجديد في متحف الحضارة المصرية بمدينة الفسطاط بالقاهرة.
على أن يتقدم الموكب لفيف من الفنانات مرتديات الزي الفرعوني بقيادة المايسترو نادر عباسي، وبصحبة فرق الموسيقى العسكرية المرتدية للملابس الفرعونية، وسيتحرك الموكب من ميدان التحرير في عربات فرعونية بعد غروب شمس اليوم السبت كل عربة مزينة باسم كل ملك من ملوك الفراعنة.
و من المقرر أن يمر الموكب الملكي الذي يضم 22 مومياء فرعونية، إضافة إلى 17 تابوتا ملكيا، بميدان التحرير حيث سيتم الافتتاح الرسمي للميدان بعد انتهاء أعمال تطويره، ثم سيواصل طريقه إلى سور مجرى العيون الذي أيضا سيشهد افتتاحه الرسمي بعد تطويره خلال الأشهر الماضية، مرورا بمنطقة الفسطاط وصولًا إلى متحف الحضارة المصرية.