بدء مؤتمر «الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة»

بدأت قبل قليل فاعليات المؤتمر الدولى السنوى الذى ينظمه معهد التخطيط القومي، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بعنوان «الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة» بالقاهرة ٣-٤ أبريل ٢٠٢١.ويشارك في المؤتمر، بحضور المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمى وقواعد البيانات، الدكتورة سالى رضوان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور علاء زهران رئيس المعهد ورئيس المؤتمر.