رئيس هيئة نظافة القاهرة يشهد احتفالية يوم اليتيم بحديقة سراي القبة

حضر اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، الاحتفالية التي أقيمت بحديقة سراي القبة بمناسبة عيد الطفل اليتيم.وقام اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس الهيئة، بمصافحة جميع الأطفال والتقاط الصور معهم وأمر بفتح جميع الألعاب مجانًا لهم وأسرهم طوال اليوم،وقامت جمعية شكاوى المرأة والطفل المنظمة لهذا الاحتفال بتكريم اللواء ايهاب الشرشابي رئيس الهيئة، بتقديم كتاب الله تقديرًا للاستجابة الفورية لإقامة هذه الاحتفالية بحديقه سراي القبة التابعة للحدائق المتميزة بالهيئة،كما قامت الجمعية بتكريم عدد من قيادات الهيئة بمناسبة هذا اليوم، وهم العميد عبد الهادي شعبان مدير عام الهيئة، والمهندس هاني فؤاد مدير عام الحدائق المتميزة ومديري الحديقة المهندس محمد، والمهندسة إسراء والأستاذة إيمان إسماعيل عضو النقابة العامة للعاملين بالهيئة.وفي ختام الحفل قدم رئيس الهيئة الشكر والتقدير لجميع من ساهم في إنجاح هذا اليوم.وكلف رئيس الهيئة بدخول من هم فوق الستين عامًا مجانًا في جميع الحدائق المتميزة اعتبارًا من اليوم تكريمًا لهم.