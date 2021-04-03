أكثر من 20 ألف إصابة بكورونا في أوكرانيا

سجلت أوكرانيا، أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال يوم واحد، وذلك للمرة الأولى منذ بداية الجائحة.وبحسب البيانات الرسمية التي نقلتها صحيفة "كييف بوست" المحلية، اليوم السبت - فقد سجلت البلاد حصيلة يومية قياسية جديدة بلغت 20 ألفا و341 حالة إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأظهرت البيانات كذلك وفاة 396 شخصا آخر بسبب كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات في أوكرانيا إلى 34 ألفا و75 حالة وفاة.وفي الوقت نفسه، تعافى 9 آلاف و166 شخصا، ليصل إجمالي عدد حالات التعافي إلى أكثر من 1،3 مليون حالة، فيما لا تزال هناك 355 ألفا و360 حالة نشطة، وسجلت أوكرانيا منذ بداية الجائحة أكثر من 1،7 مليون حالة كوفيد-19، وفقا للبيانات الرسمية.