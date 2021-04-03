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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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عالم ألمانى يحبط الآمال حول العثور على عقار مضاد لكورونا قريبًا

السبت 03/أبريل/2021 - 10:11 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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أحبط عالم ألماني الآمال حول حدوث نقلة نوعية قريبًا في العثور على أدوية مضادة لفيروس كورونا.

وقال مدير قسم طب العناية المركزة في المستشفى الجامعي هامبورج-إبندورف، شتيفان كلوجه، إنه لا ينبغي التفاؤل للغاية بأن تظهر أدوية قريبًا يكون بإمكانها إحداث خفض كبير في الوفيات بين مرضى كورونا الذين يتلقون علاجًا في العناية المركزة.

وذكر كلوجه، الذي يشغل أيضًا منصب منسق إرشادات العلاج في الجمعية الألمانية متعددة التخصصات للعناية المركزة وطب الطوارئ (DIVI)، أنه أثناء الجائحة كان هناك دائمًا إيمان وأمل - لكن 95 أو حتى 99 في المئة من الأدوية فشلت في مرحلة الدراسات الخاصة بها.

وحتى الآن يتم استخدام أدوية لتخفيف الأعراض بشكل أساسي، مثل عقار الديكساميثازون المعروف منذ فترة طويلة، والذي يستخدم كمضاد للالتهابات بشكل رئيسي لدى المرضى في المستشفيات. والغرض من استخدام هذا العقار هو إبطاء رد الفعل المناعي المفرط الذي يحدث غالبًا مع كوفيد.

تجدر الإشارة إلى أن الديكساميثازون هو أحد الأدوية الموصى بها في علاج مرضى كورونا وفقًا للإرشادات الوطنية في ألمانيا.

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