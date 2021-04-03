انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مخبز بالنزهة

أمرت نيابة النزهة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق الذي نشب فى مخبز بإحدى العمارات السكنية بمنطقة جسر السويس لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل مخبز فى منطقة جسر السويس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وقوات الدفاع المدني وتم إخماد الحريق.وفي سياق منفصل كانت قد شهدت منطقة أوسيم جنوبي محافظة الجيزة، الخميس الماضي، حريق هائل نشب داخل شقة سكنية، مما أسفر عن وفاة أسرة كاملة مكونة من 4 أشخاص.تلقى اللواء هشام صادق بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة أوسيم ووجود خسائر في الأرواح، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للشقق والمباني المجاورة.