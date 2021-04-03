ليبيا وإيطاليا تستعدان لاستئناف الرحلات الجوية

أعلنت السفارة الليبية لدى إيطاليا، أن البلدين يعكفان على وضع اللمسات الأخيرة لاستئناف الرحلات الجوية بينهما، بعد نحو عام من توقفها بسبب جائحة كورونا، وفقا لما نقلته صحيفة "العرب الدولية" اليوم السبت.وقالت السفارة عبر صفحتها على فيسبوك، إن وفدًا من مجموعة "ENAV" الإيطالية سيقوم بزيارة مطلع الأسبوع القادم إلى المطارات الليبية، من أجل استكمال الإجراءات الفنية استعدادًا لفتح أجواء الطيران بين ليبيا وإيطاليا، دون تحديد موعد لاستئناف الرحلات.ومجموعة "ENAV" شركة حكومية إيطالية مملوكة من قبل وزارة الاقتصاد والمالية، وتديرها هيئة الطيران المدني.وقالت السفارة إن سفير طرابلس لدى روما عمر الترهوني، أجرى خلال الأيام الماضية عددا من اللقاءات بدعوات من وزراء بالحكومة الإيطالية.وتأتي هذه الخطوة بعد الرسالة التي توجه بها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، إلى إيطاليا قال فيها "ليبيا منزلكم، ونحن نرحب بكم".وأضاف الدبيبة: "أعتزم إعادة فتح الباب في أقرب وقت ممكن للمستثمرين والشركات الإيطالية، وأود منهم أن يعتبروا ليبيا بيتهم وليس مجرد استثمار".