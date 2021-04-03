البورصة المصرية تربح 4 مليارات جنيه فى أسبوع

بلغت المكاسب التي حققتها البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 4 مليارات جنيه ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 655.6 مليار جنيه.وتباين أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 2.81% ليبلغ مستوى 10564 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 9.28% مسجلًا 2013 نقطة، بينما صعد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنحو 6.25% لينهي التعاملات عند مستوى 2963 نقطة.وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى استقرار قيم التداول لتبلغ 15.9 مليار جنيه من خلال تداول 2.8 مليار ورقة منفذة على 186 ألف عملية.