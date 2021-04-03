البورصة المصرية تربح 4 مليارات جنيه فى أسبوع
السبت 03/أبريل/2021 - 10:07 ص
وكالاتطباعة
بلغت المكاسب التي حققتها البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 4 مليارات جنيه ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 655.6 مليار جنيه.
وتباين أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 2.81% ليبلغ مستوى 10564 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 9.28% مسجلًا 2013 نقطة، بينما صعد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنحو 6.25% لينهي التعاملات عند مستوى 2963 نقطة.
وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى استقرار قيم التداول لتبلغ 15.9 مليار جنيه من خلال تداول 2.8 مليار ورقة منفذة على 186 ألف عملية.
وتباين أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 2.81% ليبلغ مستوى 10564 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 9.28% مسجلًا 2013 نقطة، بينما صعد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنحو 6.25% لينهي التعاملات عند مستوى 2963 نقطة.
وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى استقرار قيم التداول لتبلغ 15.9 مليار جنيه من خلال تداول 2.8 مليار ورقة منفذة على 186 ألف عملية.