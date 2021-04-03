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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كورونا عالميًا: 130 مليونًا و856 ألف إصابة

السبت 03/أبريل/2021 - 10:03 ص
كورونا حول العالم
كورونا حول العالم
وكالات
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بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم السبت، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ مليونين وأكثر من 851 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 130 مليونا وما يزيد عن 856 ألف إصابة، تعافى منهم 105 ملايين، ونحو 348 ألف مصاب.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليمًا ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الجمعة 637 ألفًا و973 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 10.425 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الجمعة أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، البرازيل (2.807 وفيات)، وأمريكا (1.001 وفاة)، والهند (713 وفاة)، وبولندا (497 وفاة)، وإيطاليا (481 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميًا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي: الهند (89.019 إصابة)، وأمريكا (69.986 إصابة)، والبرازيل (69.662 إصابة)، وفرنسا (46.677 إصابة)، ومن دول الشرق الأوسط تركيا (42.308 إصابات).

ولا تزال أمريكا تتصدر العالم قياسًا بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالية، تليها البرازيل التي أصبحت تعاني بشدة من الوباء في المرتبة الثانية، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم السبت الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أمريكا (567.610 وفيات)، والبرازيل (328.366 وفاة)، والمكسيك (203.854 وفاة)، والهند (164.141 وفاة)، وبريطانيا (126.816 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرًا عالميًا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أمريكا (31.314.625 إصابة)، والبرازيل (12.912.379 إصابة)، والهند (12.392.260 إصابة)، وفرنسا (4.741.759 إصابة)، وروسيا (4.563.056 إصابة).

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