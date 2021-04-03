الليلة.. عرض فيلم «جويا في بوردو» بجزويت القاهرة

ينظم نادي سينما الجزويت الثقافي بالقاهرة٬ في السادسة مساء اليوم٬ عرض للفيلم الروائي الطويل٬ Goya in Bordeaux أو "جويا في بوردو" للمخرج الإسبانى كارلوس ساورا.الفيلم من إنتاج عام 1999 دراما تتناول السيرة الذاتية للفنان جويا وتبلغ مدة عرضه 107 دقيقة. تم تصوير فيلم "جويا في بوردو" لكارلوس ساورا، والذي تم تصويره بشكل رائع. إنه تكريم للرسام الإسباني العظيم "جويا"، لكن يجب أن نأتي إلى الفيلم مفتونًا بالفعل بفرانسيسكو دي جويا؛ إذا لم نفعل ذلك، فلن يقنعنا الفيلم. إنها دراسة وتمرين أكثر من اللازم، وليس كافيًا كشيء حي.يبدأ الفيلم بصورة غير عادية على جثة بقرة، تسحب نفسها إلى سقالة ثم يتم رفعها حتى نتمكن من النظر إلى لحم الحيوان والتأمل، هكذا نحن جميعًا. ثم تبدأ تفاصيل العضلات والدهون في الركض كالطلاء، حتى تكشف عن الوجه المدمر لرجل عجوز. هذا هو جويا على فراش الموت.