الرياض السعودية: زيارة رئيس وزراء العراق للمملكة تخدم مصالح البلدين

قالت صحيفة (الرياض) السعودية إن زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى المملكة جاءت في توقيت مهم.وأضافت أن الزيارة تهدف لتوطيد العلاقات المتميزة بين المملكة والعراق، وإرساء آفاق التعاون بما يخدم الشعبين، ويكرس قيم البناء والتكامل، والتأكيد على أهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي بما يخدم مصالح البلدين في المجالات المختلفة.. مؤكدة أن المملكة العربية السعودية كانت دائما الداعم الأول لأشقائها ولكل ما يحقق للعراق أمنه ونماءه، وتأكيدها على أنها معنية باستقراره وسيادته وعودته لعمقه العربي، ومكانته في المجتمع الدولي.وأضافت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم السبت تحت عنوان (عراق مستقر) - أن زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للرياض ليست زيارة عادية، خصوصا في ظل التحديات التي تواجه العراق والمنطقة.