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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة سعودية تحذر من زيادة إصابات كورونا في المملكة

السبت 03/أبريل/2021 - 09:49 ص
السعودية
السعودية
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حذرت صحيفة "اليوم" السعودية من ما تم رصده مؤخرا في المملكة من تباين في لغة الأرقام المعنية بحالات الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدة أن هذه الزيادة ناتجة عن وجود تهاون وتراخٍ في التقيد بالاحترازات المطلوبة للحماية من فيروس كورونا المستجد.

وطالبت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان طالسلامة والمكتسبات.. المسؤولية المشتركة"، من جميع المقيمين على أرض اللملكة الالتزام بالاجراءات االاحترازية خصوصا خلال هذه الأوقات العصيبة التي يمر بها العالم، مشيرة إلى أن المملكة لم تفرق بين مواطن أو مقيم في توفير الـرعاية الـشاملة، لذا وجب علـى كافة شرائح المجتمع أيضا أن تستشعر أهمية الحفاظ على مكتسبات المرحلة والـتزام الحذر والامتثال للإجراءات والـتدابير الـوقائية؛ حرصا على سلامة الجميع وتجاوز هـذه المرحلـة وبلـوغ بر الأمان.

ونوهت الصحيفة بالجهود المستديمة الـتي تبذلـها حكومة المملكة العربية السعودية لحماية النفس البشرية من جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، وهي جهود لها الفضل في بلوغ مراحل تم فيها الاطمئنان لمعدلات الإصابة والتعافي وكذلك توافر اللقاح للجميع وبالمجان، هذه المراحل الـتي تعكس حجم الـدعم اللامحدود الـذي توفره الـدولـة لـلـقطاع الصحي وكافة الأجهزة المعنية في سبيل تعزيز قدرة التصدي لانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، تلك الأزمة غير المسبوقة في التاريخ الحديث.

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