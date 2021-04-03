الهند تقبل دعوة أمريكا لحضور القمة الافتراضية بشأن المناخ

أكدت وزارة الشؤون الخارجية الهندية، اليوم السبت، قبول رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن لحضور قمة المناخ التي ستعقد افتراضيا يومي 22 و23 من الشهر الجاري.ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية عن المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية أريندام باجشي قوله، إن رئيس الوزراء الهندي رحب بمبادرة الرئيس بايدن وقبل دعوته، مضيفا أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري سيقوم بزيارة إلى الهند في الفترة من الـ5 وحتى 8 من أبريل الجاري حيث سيناقش القمة الافتراضية المقبلة بشأن أزمة المناخ التي تستضيفها الإدارة الأمريكية.وأضاف المتحدث الهندي أن قضايا المناخ بشكل عام في سياق قمة تغير المناخ للأمم المتحدة (كوب-26)، التي ستعقد في وقت لاحق من العام الجاري، ستكون ضمن أجندة كيري.يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وجه دعوات إلى 40 من قادة العالم لحضور القمة الإلكترونية حول المناخ التي تستضيفها إدارته، وتهدف إلى التأكيد على الضرورة الملحة والفوائد الاقتصادية لسلوك مسلك أقوى تجاه المناخ، وفقا لما أعلنه البيت الأبيض.