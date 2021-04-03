تاج الدين يحذر من ارتفاع إصابات كورونا خلال رمضان: خدوا بالكم

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة العامة والشؤون الوقائية، إن هناك تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حاليا، مثل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.وأكد تاج الدين، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك تخوفات مع حلول شهر رمضان وعيد الفصح من زيادة في أعداد الإصابات والوفيات، وهو ما شهدته البلاد خلال العام الماضي، مشددا على أهمية استمرار حماية المواطنين لأنفسهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد باتباع إجراءات الوقائية والاحترازية.