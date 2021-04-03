تايلاند تسجل 29031 إصابة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في تايلاند، اليوم السبت، تسجيل 84 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية، أن من بين الحالات الجديدة هناك 69 حالة إصابة محلية و15 حالة وافدة من خارج البلاد.وارتفع عدد الإصابات الإجمالي في البلاد إلى 29 ألفا و31 شخصا، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 95 حالة بعد تسجيل حالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ24 الماضية لسيدة تبلغ من العمر 29 عاما.