رئيس جامعة الإسكندرية يشارك فى وقفة مع الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد

شارك الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، مساء أمس الجمعة، فى وقفة تضامنية مع أطفال العالم المصابين باضطراب طيف التوحد، والتى نظمتها كلية التربية للطفولة المبكرة، بمناسبة اليوم العالمي للتوحد الذي يوافق الثاني من إبريل من كل عام، وذلك أمام مبنى إدارة الجامعة.تضمنت الوقفة التى شاركت فيها الدكتورة هدى بشير عميدة الكلية، ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية، وطالبات الكلية، والعديد من أطفال التوحد وذويهم، إضاءة مبنى إدارة الجامعة باللون اﻷزرق، والتفاعل مع الأطفال من خلال أنشطة، وكلمات لرئيس الجامعة وعميدة الكلية وأولياء أمور الأطفال، بالإضافة إلى عرض مسرحي من طالبات الكلية.