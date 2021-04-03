رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 03 أبريل 2021 الموافق 21 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

اللون الأصفر يتصدر موضة طلاء الأظافر 2021

السبت 03/أبريل/2021 - 10:46 ص
ألوان الأظافر
ألوان الأظافر
هويدا سعيد
طباعة
عندما يتعلق الأمر بألوان الأظافر المناسبة للموسم، فلا أحد ينسى "الصيف" خاصة لون طلاء الأظافر الأصفر، لهذا السبب يمكنك الاعتماد على اللون المشرق والمبهج والمشمس لإحداث عودة الظهور كل عام مع واستبدال السترات الشتوية بسترات الدنيم.

ونرصد بحسب موقع "instyle" أبرز رسومات المانكير باللون الأصفر موضة صيف 2021.

اللون الأصفر الموزي الفرنسي
هذا المانيكير الفرنسي باللون الأصفر الموزي هو عبارة عن ريمكس جاهز لفصل الصيف لتصميم الأظافر الكلاسيكي.

لون الذهبي
ليس مشرقًا جدًا، وليس باستيلًا شديدًا، طلاء الأظافر الأصفر الذهبي موضة ضيف 2021.

كتلة اللون
القاعدة الوحيدة عندما يتعلق الأمر بهذا المانيكير، هي أنه لا توجد قواعد تخلص من كل طلاء أظافر لامع في مجموعتك واستمتع فقط برسم كل ظفر بلون مختلف.

لون الليمون
هذا المانيكير بالليمون، والليمون من تصميم فنانة الأظافر بيتينا غولدشتاين مستوحى من مقبلات مشروبك الصيفي المفضل ما عليك سوى طلاء الإبهام والسبابة والأصابع الوسطى باللون الأصفر، ثم استخدام اللون الأخضر على اصبعك الخنصر.

وجوه مبتسمة
من المستحيل ألا تبتسم عندما يكون لديك وجوه مبتسمة على أظافرك هذا التصميم البسيط من Holly Falcone بسيط، لكنه مضمون ليكون بداية محادثة. استخدمي دبوسًا صغيرًا لعمل دائرة صفراء على كل ظفر، ثم استخدمي فرشاة لرسم العينين والشفاه أنهِ بطبقة علوية للحفاظ على عملك منتعشًا لفترة أطول.
اللون الأصفر
اللون الأصفر
اللون الأصفر الموزي الفرنسي
هذا المانيكير الفرنسي باللون الأصفر الموزي هو عبارة عن ريمكس جاهز لفصل الصيف لتصميم الأظافر الكلاسيكي.

اللون الذهبي
اللون الذهبي
لون الذهبي
ليس مشرقًا جدًا، وليس باستيلًا شديدًا، طلاء الأظافر الأصفر الذهبي موضة ضيف 2021.

كتلة الألوان
كتلة الألوان
كتلة اللون
القاعدة الوحيدة عندما يتعلق الأمر بهذا المانيكير، هي أنه لا توجد قواعد تخلص من كل طلاء أظافر لامع في مجموعتك واستمتع فقط برسم كل ظفر بلون مختلف.

لون الليمون
لون الليمون
لون الليمون
هذا المانيكير بالليمون، والليمون من تصميم فنانة الأظافر بيتينا غولدشتاين مستوحى من مقبلات مشروبك الصيفي المفضل ما عليك سوى طلاء الإبهام والسبابة والأصابع الوسطى باللون الأصفر، ثم استخدام اللون الأخضر على اصبعك الخنصر.

وجوه مبتسمة
وجوه مبتسمة
وجوه مبتسمة
من المستحيل ألا تبتسم عندما يكون لديك وجوه مبتسمة على أظافرك هذا التصميم البسيط من Holly Falcone بسيط، لكنه مضمون ليكون بداية محادثة. استخدمي دبوسًا صغيرًا لعمل دائرة صفراء على كل ظفر، ثم استخدمي فرشاة لرسم العينين والشفاه أنهِ بطبقة علوية للحفاظ على عملك منتعشًا لفترة أطول.

موضوعات متعلقة

سعر الدواجن اليوم السبت 3-4-2021

تعرف على 10 محاور يتم غلقها لنقل المومياوات

حالة الطقس اليوم السبت 3-4-2021 فى مصر

مذبحة عائلية.. التفاصيل الكاملة عن قتل رجل لزوجته وابنته بالفيوم


الصور

image description

تنظيم قوافل طبية بـ5 قري في دمياط خلال أبريل

image description

«تضامن دمياط» تنظم يوم «الوفاء والأمل» لأبناء «مؤسسة البنات»

image description

حملة للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بدور الأيتام في أسيوط

image description

إزالة 184 حالة تعد على نهر النيل بدمياط

image description

قافلة «نور حياة» تواصل الكشف المجاني على مرضى العيون بأسيوط

الأكثر قراءة

"الرحلة الذهبية".. تفاصيل نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة

حضور دولى لاحتفالات «نقل مومياوات ملوك وملكات مصر القديمة» اليوم

قبل الموجة الثالثة.. «الصحة» توفر مسحات كورونا بالمجان

خاص| جنوب السودان تكذب تصريحات الجزيرة بشأن سد النهضة: لا بد من اتفاق قانوني ملزم

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

أسعار مواد البناء اليوم السبت 3-4-2021

موعد آذان الفجر فى القاهرة والمحافظات اليوم السبت 3-4-2021

هويسكا يفوز على ليفانتى بهدفين نظيفين فى الدورى الأسبانى

فوز شباب بلوزداد الجزائرى على مازيمبى الكونغولى بدورى أبطال أفريقيا

أيام زمان

«أنا مصرية أحمل الجنسية التونسية».. رحلة هند صبرى فى مصر

«كاريوكا أنقذتها من الملك فاروق وشادية ساعدتها ماديًا».. مأساة سميحة توفيق

أخفى مكان بيته.. أغرب حكايات «شرفنطح»

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «٢-٢»
د.كريمة الحفناوى
تحية للشعب الفلسطينى الصامد فى يوم الأرض
ماجد حبته
فرصة إثيوبيا الأخيرة
المزيد

الثقافة

رسم أكبر جدارية تشكيلية احتفاء بمئوية الدولة في الأردن

تفاصيل وفعاليات مؤتمر «صناعة النشر وقت الأزمات»

دور الشباب في تفعيل أداء المحليات ندوة بمركز الجيزة الثقافي

الليلة.. عرض فيلم «جويا في بوردو» بجزويت القاهرة