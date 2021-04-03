اللون الأصفر يتصدر موضة طلاء الأظافر 2021





ونرصد بحسب موقع "instyle" أبرز رسومات المانكير باللون الأصفر موضة صيف 2021.



اللون الأصفر الموزي الفرنسي

هذا المانيكير الفرنسي باللون الأصفر الموزي هو عبارة عن ريمكس جاهز لفصل الصيف لتصميم الأظافر الكلاسيكي.



لون الذهبي

ليس مشرقًا جدًا، وليس باستيلًا شديدًا، طلاء الأظافر الأصفر الذهبي موضة ضيف 2021.



كتلة اللون

القاعدة الوحيدة عندما يتعلق الأمر بهذا المانيكير، هي أنه لا توجد قواعد تخلص من كل طلاء أظافر لامع في مجموعتك واستمتع فقط برسم كل ظفر بلون مختلف.



لون الليمون

هذا المانيكير بالليمون، والليمون من تصميم فنانة الأظافر بيتينا غولدشتاين مستوحى من مقبلات مشروبك الصيفي المفضل ما عليك سوى طلاء الإبهام والسبابة والأصابع الوسطى باللون الأصفر، ثم استخدام اللون الأخضر على اصبعك الخنصر.



وجوه مبتسمة

من المستحيل ألا تبتسم عندما يكون لديك وجوه مبتسمة على أظافرك هذا التصميم البسيط من Holly Falcone بسيط، لكنه مضمون ليكون بداية محادثة. استخدمي دبوسًا صغيرًا لعمل دائرة صفراء على كل ظفر، ثم استخدمي فرشاة لرسم العينين والشفاه أنهِ بطبقة علوية للحفاظ على عملك منتعشًا لفترة أطول. عندما يتعلق الأمر بألوان الأظافر المناسبة للموسم، فلا أحد ينسى "الصيف" خاصة لون طلاء الأظافر الأصفر، لهذا السبب يمكنك الاعتماد على اللون المشرق والمبهج والمشمس لإحداث عودة الظهور كل عام مع واستبدال السترات الشتوية بسترات الدنيم.ونرصد بحسب موقع "instyle" أبرز رسومات المانكير باللون الأصفر موضة صيف 2021.اللون الأصفر الموزي الفرنسيهذا المانيكير الفرنسي باللون الأصفر الموزي هو عبارة عن ريمكس جاهز لفصل الصيف لتصميم الأظافر الكلاسيكي.لون الذهبيليس مشرقًا جدًا، وليس باستيلًا شديدًا، طلاء الأظافر الأصفر الذهبي موضة ضيف 2021.كتلة اللونالقاعدة الوحيدة عندما يتعلق الأمر بهذا المانيكير، هي أنه لا توجد قواعد تخلص من كل طلاء أظافر لامع في مجموعتك واستمتع فقط برسم كل ظفر بلون مختلف.لون الليمونهذا المانيكير بالليمون، والليمون من تصميم فنانة الأظافر بيتينا غولدشتاين مستوحى من مقبلات مشروبك الصيفي المفضل ما عليك سوى طلاء الإبهام والسبابة والأصابع الوسطى باللون الأصفر، ثم استخدام اللون الأخضر على اصبعك الخنصر.وجوه مبتسمةمن المستحيل ألا تبتسم عندما يكون لديك وجوه مبتسمة على أظافرك هذا التصميم البسيط من Holly Falcone بسيط، لكنه مضمون ليكون بداية محادثة. استخدمي دبوسًا صغيرًا لعمل دائرة صفراء على كل ظفر، ثم استخدمي فرشاة لرسم العينين والشفاه أنهِ بطبقة علوية للحفاظ على عملك منتعشًا لفترة أطول.

اللون الأصفر

اللون الأصفر الموزي الفرنسي

هذا المانيكير الفرنسي باللون الأصفر الموزي هو عبارة عن ريمكس جاهز لفصل الصيف لتصميم الأظافر الكلاسيكي.





اللون الذهبي

لون الذهبي

ليس مشرقًا جدًا، وليس باستيلًا شديدًا، طلاء الأظافر الأصفر الذهبي موضة ضيف 2021.





كتلة الألوان

كتلة اللون

القاعدة الوحيدة عندما يتعلق الأمر بهذا المانيكير، هي أنه لا توجد قواعد تخلص من كل طلاء أظافر لامع في مجموعتك واستمتع فقط برسم كل ظفر بلون مختلف.





لون الليمون

لون الليمون

هذا المانيكير بالليمون، والليمون من تصميم فنانة الأظافر بيتينا غولدشتاين مستوحى من مقبلات مشروبك الصيفي المفضل ما عليك سوى طلاء الإبهام والسبابة والأصابع الوسطى باللون الأصفر، ثم استخدام اللون الأخضر على اصبعك الخنصر.





وجوه مبتسمة