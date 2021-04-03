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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات وصربيا يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات

السبت 03/أبريل/2021 - 09:40 ص
الإمارات وصربيا
الإمارات وصربيا
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استعرضت مجموعة الصداقة البرلمانية الإماراتية الصربية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الافتراضي الأول اليوم السبت، مع برلمان جمهورية صربيا، سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون الثنائية وتعزيز الروابط بين البلدين والنهوض بالعلاقات بينهما في القطاعات كافة لاسيما البرلمانية منها والدفع بها إلى أفق أرحب بما يعود بالنفع على الشعبين والبلدين.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام) فقد أكد الجانبان أهمية تفعيل مذكرة التفاهم والتعاون البرلمانية الموقعة بين المجلس الوطني الاتحادي والجمعية الوطنية الصربية على هامش أعمال القمة العالمية للنساء البرلمانيات التي عقدت في أبوظبي عام 2016.

وأكدت سارة محمد فلكناز رئيسة مجموعة الصداقة عن الجانب الإماراتي، أن المجلس الوطني الاتحادي يحرص وفق اختصاصاته الدستورية على تطوير التعاون البرلماني، وأن الاجتماعات المستمرة بين المجموعتين سيسهم في تعزيز هذا الاتجاه، وسيتيح فرصة مناقشة وتبادل الخبرات التشريعية والبرلمانية في العديد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الخبرات والمعارف البرلمانية.

وأشارت إلى أن هذا الاجتماع يأتي في وقت يشهد فيه العالم ظروفا استثنائية بسبب جائحة "كوفيد-19"، والتي فرضت المزيد من التحديات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، ولابد من مناقشة كيفية مواجهة هذه التحديات بروح الفريق الواحد وبطريقة تضمن المزيد من التنسيق بين الجانبين".

من جانبهم، عبر أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية الصربية مع دولة الإمارات عن سعادتهم بهذا اللقاء، ورغبتهم في تعزيز الروابط مع المجلس الوطني الاتحادي وتبادل الخبرات البرلمانية، وكذلك تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية، مرحبين بنمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين خاصة وأن الشركات الإماراتية تعد من أوائل الشركات العربية التي دخلت السوق الصربية، وكان للمستثمر الإماراتي السبق في ضخ استثمارات كبيرة في هذا الاقتصاد.

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