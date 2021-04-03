وفد حكومي سوداني يتجه إلى الكونغو للمشاركة في اجتماعات سد النهضة

يغادر وفد حكومي سوداني بقيادة وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، ووزير الري والموارد المائية ياسر عباس، إلى العاصمة الكنغولية كينشاسا اليوم السبت، للمشاركة في اجتماعات سد النهضة الإثيوبي برعاية جمهورية الكونغو الديمقراطية، رئيسة الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، وفقا لما نقلته صحيفة "السوداني اليوم".يشارك وفد السودان في الجولة الحالية من المباحثات بهدف تحديد منهجية التفاوض ومساراته والاتفاق عليها لضمان إجراء مفاوضات بناءة تتجاوز الجمود الذي لازم المفاوضات خلال الأشهر الماضية، خاصة مقترح السودان بضرورة الاستعانة بوساطة دولية رباعية تضم الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية وتعمل تحت قيادة الاتحاد الإفريقي، لمساعدة الأطراف الثلاثة للتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يخاطب مصالح كل الأطراف.