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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فلسطين: نشر القوائم الانتخابية الثلاثاء

السبت 03/أبريل/2021 - 09:32 ص
هشام كحيل
هشام كحيل
مروة عنبر
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صرح المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية هشام كحيل، اليوم السبت، بأن القوائم الانتخابية ستنشر بأسماء مرشحيها وشعاراتها الثلاثاء المقبل، ولمدة ثلاثة أيام.

وأوضح كحيل أنه خلال هذه الفترة يتم تقديم الاعتراضات بحق أي من الأسماء أو القوائم، على أن تكون مبنية على أدلة وبراهين.

ولفت كحيل في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، إلى أن اللجنة قد اعتمدت 30 قائمة منتصف مساء الخميس الماضي، واليوم سيتم اتخاذ قرار بحق الـ6 قوائم المتبقية.

وأشار إلى أن التاسع والعشرين من الشهر الجاري هو اليوم الأخير لانسحاب أي قائمة، وفي اليوم التالي تبدأ الدعاية الانتخابية، على أن تتوقف قبل 24 ساعة من موعد الاقتراع.

وأضاف أن الدعاية الانتخابية للقوائم لها مجموعة من الضوابط والقيود التي يجب أن يعمل عليها القائمون على دعاية الحملة، وتلك الضوابط تم تعميمها على كل القوائم للعمل عليها.

وأوضح أن من بين تلك الضوابط أنه يمنع استخدام دور العبادة أو مرافق الدولة في الدعاية للحملة الانتخابية، كما أنه يمنع القدح والتشهير في الدعاية الانتخابية، وضرورة موافقة صاحب العقار أو المكان الذي سيتم استخدامه للدعاية للحملة الانتخابية.

ونوه إلى أن أي مواطن يستطيع تقديم اعتراض على أي دعاية لحملة انتخابية تضرر منها للجنة الانتخابات، على أن يكون الاعتراض موثق، واللجنة بدورها تقوم بتوجيه كتاب لممثل القائمة، وتطالبه بالتوقف وإزالة هذا الخلل، وتتم المحاسبة في حال عدم التنفيذ.

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