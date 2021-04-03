لاستقبال «رمسيس العظيم».. متحف أمريكي يغلق قاعة «مصر القديمة» لتجديدها

أعلن متحف هيوستن للعلوم الطبيعية في تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، عن إغلاق قاعة مصر القديمة التابعة للمتحف، حيث سيتم تجديد القاعة بشكل شامل استعدادا لاستقبال معرض "رمسيس العظيم وذهب الفراعنة"، في شهر نوفمبر القادم وفقا لما أعلنه موقع شركة HMNS التي ستتولي عمليات تجديد القاعة.ووفقا للموقع، سيتم عرض 183 قطعة أثرية نادرة هي "أكبر مجموعة من قطع رمسيس الثاني" التي تغادر مصر على الإطلاق ؛ وهي المرة الأولى منذ أكثر من 30 عامًا التي تقوم فيها القطع الأثرية المرتبطة بالفرعون الشهير بجولة خارج البلاد.