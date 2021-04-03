446 إصابة بكورونا فى طوكيو

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم السبت، تسجيل 446 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).يأتي عدد الإصابات الجديدة اليوم ارتفاعا من 440 إصابة سجلت أمس الجمعة، بحسب ما أوردته صحيفة "ماينيتشي شيمبون" اليابانية.وفي المجمل، سجلت طوكيو 122 ألفا و347 إصابة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة، وهي أعلى حصيلة تسجلها أي من محافظات اليابان الـ47، فيما بلغ العدد الإجمالي لوفيات كوفيد-19 في العاصمة اليابانية 1776 حتى يوم أمس. ويخضع 1516 مريضا للعلاج في المستشفيات، منهم 43 مريضا في حالة حرجة.