9598 إصابة بكورونا فى منغوليا

أعلنت وزارة الصحة في منغوليا، اليوم السبت، تسجيل 271 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية.وذكرت وكالة أنباء "آكي برس" القيرغيزية، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بلغ 9 آلاف و598 حالة في منغوليا.وتعافى 163 مريضا من الإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك عدد حالات التعافي من الفيروس إلى 5 آلاف و379 حالة، فيما توفى شخص واحد خلال الفترة نفسها، ولا يزال هناك 1987 شخصا في المستشفيات، منهم 36 شخصا في حالة حرجة.