9598 إصابة بكورونا فى منغوليا
السبت 03/أبريل/2021 - 09:48 ص
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أعلنت وزارة الصحة في منغوليا، اليوم السبت، تسجيل 271 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية.
وذكرت وكالة أنباء "آكي برس" القيرغيزية، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بلغ 9 آلاف و598 حالة في منغوليا.
وتعافى 163 مريضا من الإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك عدد حالات التعافي من الفيروس إلى 5 آلاف و379 حالة، فيما توفى شخص واحد خلال الفترة نفسها، ولا يزال هناك 1987 شخصا في المستشفيات، منهم 36 شخصا في حالة حرجة.
وذكرت وكالة أنباء "آكي برس" القيرغيزية، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بلغ 9 آلاف و598 حالة في منغوليا.
وتعافى 163 مريضا من الإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك عدد حالات التعافي من الفيروس إلى 5 آلاف و379 حالة، فيما توفى شخص واحد خلال الفترة نفسها، ولا يزال هناك 1987 شخصا في المستشفيات، منهم 36 شخصا في حالة حرجة.