الرئيس الأرجنتينى يعلن إصابته بكورونا

أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، اليوم السبت، إصابته بفيروس كورونا.وقال فرنانديز، في تغريده له على حسابه الخاصة بتويتر: "أجريت اختبارا بعد أن بلغت درجة حرارتي 37.3، وأحسست بصداع طفيف، وتبين الفحص أنه إيجابي"، مؤكدا أن حالته الصحية جيدة.يذكر أن الرئيس تلقي جرعتين من لقاح "سبوتنيك في" الروسي، الأولى في 21 يناير، والثانية في 11فبراير.