ضبط ربع طن «لحوم ذائبة» قبل خلطها فى القاهرة

ديرية الطب البيطري بالقاهرة، بمراقبة الأسواق وعمل حملات على أماكن حفظ وبيع اللحوم والدواجن والأسماك لضبط المخالفين ووصول غذاء آمن للمواطنين.

ضبطت مديرية بيطري القاهرة تحت إشراف الدكتورة عزة فهمي، 240 كيلو لحوم مجمدة مستوردة في حالة إذابة كاملة تمهيدا لخلطها وغشها باللحوم البلدي الطازجة، وكذلك دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي وكمية من اللحوم المفرومة ودهون حيوانية بها تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بأحد المحلات الكبرى، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحين صدور قرار النيابة بشأنها.جاءت الأعمال بناء على تعليمات الدكتور صبري زينهم، مدير م