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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا تتحدث عن خطر يحيط جيشها في أفغانستان

السبت 03/أبريل/2021 - 09:23 ص
جريدة الدستور
وكالات
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بعد تمديد تفويض الجيش الألماني في أفغانستان، ترى وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور، أن الجنود الألمان المتمركزين هناك في خطر أكبر.

وقالت الوزيرة: "أفترض وجود تهديد أكبر"، مضيفة أن حركة طالبان الإسلامية المتشددة تخطط لأعمال عنف جديدة إذا بقيت القوات الغربية، خلافا للاتفاقات السابقة، لما بعد 30 أبريل في أفغانستان، موضحة أنها أمرت لهذا السبب بتكثيف الإجراءات الوقائية بالتنسيق مع القادة العسكريين.

وأشارت "كارنباور" إلى أنه سيتم الآن جلب "تعزيزات وأسلحة ومعدات وذخيرة إضافية" إلى أفغانستان، وفيما يتعلق بمدة الانتشار الإضافي، وقالت: "يظل هدفي هو الانسحاب المنظم للجيش الألماني من أفغانستان مع شركائنا".

وفي عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اتفقت الولايات المتحدة بالفعل مع طالبان على انسحاب جميع القوات الدولية بحلول الأول من مايو 2021، ويعتبر هذا الموعد الآن موضع شك شديد.

وكان البرلمان الألماني (بوندستاج) مدد تفويض المشاركة الألمانية في مهمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) "الدعم الحازم" حتى نهاية يناير 2022.

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