خبراء: فوائد لقاح «استرازينيكا» تفوق مضاعفاته والتطعيم به مستمر

قالت الطبيبة جون رين، الرئيس التنفيذي لوكالة "إم إتش آر إيه، لتنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، إن الوكالة تواصل إجراء مراجعة شاملة للتقارير حول لقاح "استرازينيكا" ضد كورونا مع استمرار التطعيمات، مؤكدة أن "فوائد لقاح أسترازينيكا في الوقاية من كورونا ومضاعفاته ما تزال تفوق أي مخاطر ويجب على الجمهور الاستمرار في الحصول على لقاحهم عند دعوتهم للقيام بذلك"، وفق صحيفة "الجارديان" البريطانية.وأضافت رين: "نطلب من المتخصصين في الرعاية الصحية الإبلاغ عن أي حالات يشتبه في ارتباطها بالتطعيم ضد كوفيد-19 عبر موقع البطاقة الصفراء لفيروس كورونا".وفي سياق متصل، قال بول هانتر، أستاذ الطب بجامعة "إيست أنجليا" البريطانية، إن الأعداد الجديدة التي أبلغت عن تجلطات بسبب اللقاح زادت المخاوف بشأن وجود علاقة سببية محتملة بين جرعة أكسفورد وتجلط الجيوب الوريدية الدماغية، لكنه شدد على أن مثل هذه الحالات لا تزال نادرة للغاية.