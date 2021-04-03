اليوم.. إطلاق 3 قوافل طبية ضمن «حياة كريمة» في 3 محافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق 3 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة اليوم الموافق 3 أبريل في 3 محافظات.وأوضحت الوزارة أن القوافل ستقوم بالكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل) بمحافظات (جنوب سيناء - الجيزة - الغربية)