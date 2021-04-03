الصحة: تسجيل 800 ألف مواطن عبر الموقع الإلكتروني لتلقي لقاح

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل ما يقرب من 800 ألف مواطن حتى الآن منذ إطلاق الموقع، مؤكدا أن الوزارة بدأت في عملية الإسراع في تطعيم المواطنين بعد توافر الجرعات من اللقاح الصيني الذي يعتبر الأمن بالنسبة لكبار السن من اللقاحات الأخرى.وأشار المصدر إلى أن الوزارة سبق وناشدت المواطنين بالتسجيل للحصول على اللقاح، مؤكدة أنه سيتوافر بكثرة خلال الفترة المقبلة وسيكون متاحا لجميع المواطنين الذين سيسجلون للحصول عليه من خلال الرابط الاتيوكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أعلنت أن هناك أعراضًا جديدة من الممكن أن تظهر على مريض فيروس كورونا، منها التهاب شديد بغشاء العين، وانتشار طفح جلدي، إلى جانب تأثر حاسة السمع، وحدوث ألم وخفقان، وكذا تعب وألم شديد بالجسد، إضافة إلى الصداع، مطالبة المواطنين باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.