تاج الدين: تسريع وتيرة التطعيم بلقاح كورونا.. ومصر تتسلم 4.5 مليون جرعة قريبا

أكد الدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس للصحة، أن جميع المواطنين الذين سجلوا للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا يتم تطعيمهم، بعد أن تم الإسراع في وتيرة التطعيم باللقاحات.وأوضح تاج الدين في تصريحات للدستور، أنه من المقرر أن تتسلم مصر ما يقرب من 4.5 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وهي دفعة من تعاقدها مع الاتحاد الدولي للقاحات "جافي".وأشار إلى أن مصر تسلمت من الصين 600 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني كهدية لمصر ويتم تطعيم الأطباء والمواطنين الذين سجلوا للحصول على اللقاح تباعا.وعن التغيرات في أعراض الإصابة عقب تاج الدين قائلا، إن أعراض الإصابة الجذرية بفيروس كورونا لم يحدث بها أي تغير فالأعراض مازالت ارتفاع في درجات الحرارة و"تكسير في الجسم" والكحة، مطالبا المواطنين بعدم الاستهانة بالفيروس وخلع الكمامات خلال الفترة المقبلة والبعد عن التجمعات التي من الممكن أن تسبب انتشار أوسع للعدوى.