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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يعتمد المخططات التفصيلية لـ 38 قرية بطنطا

السبت 03/أبريل/2021 - 09:12 ص
محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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وافق الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على اعتماد المخططات التفصيلية لـ (٣٨) قرية بمركز ومدينة طنطا، وذلك بناء على الخرائط التفصيلية التي أعدتها الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بالتنسيق مع أحد مكاتب الأعمال الهندسية والإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة في إطار بروتوكول التعاون مع وزارة التنمية المحلية.

وأشار الدكتور رحمي إلى أن هذه المخططات تأتي تلبيةً لاحتياجات المواطنين واستجابةً لمطالبهم التي تستهدف كافة الاشتراطات البنائية والتخطيطية لجميع المناطق السكانية والخدمية، وكذلك عروض الشوارع الرئيسية والفرعية، وسيتم العمل بتلك المخططات التفصيلية عقب نشرها بالجريدة الرسمية.

وأوضح محافظ الغربية أنه جاري الانتهاء من المخططات التفصيلية لباقي القرى بالمراكز الأخرى من أجل تحديد الشوارع بمناطق الامتداد المضافة للحيز العمراني والحد من النمو العشوائي للمباني وتحسين البيئة العمرانية وتنفيذ اشتراطات البناء، بالإضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع ظهور مناطق عشوائية جديدة بما يتماشى مع أهداف التنمية (الاقتصادية، الاجتماعية والعمرانية) للمواطنين والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة.

يُذْكَر أن المخططات الجديدة تشمل قرى ( ميت حبيش البحرية، محلة منوف، برما، كفر المنشي، شقرف، حصة برما، تلبنت قيصر، كفر المنصورة، نواج، كفر خضر، اخناواي الزلاقة، كفر طرنة،كفر علوان، سبطاس، كفر مسعود، كفر الساحل،شوبر، خرسيت، ميت السودان، كفر عصام، صناديد، منشأة جنزور، فيشا سليم، الجوهرية، الكرسة، منشأة الأوقاف، دكودة، بوريك الحجر، منشأة الجنيدي، كفر العراقي، شوني، كفر الشرفة الشرقي، محلة مرحوم، شبرا النملة، كفر الحما، منيل الهوشات، كفر سبطاس، دفرة) وبذلك يكون قد تم الانتهاء من وضع المخططات التفصيلية بمركز طنطا.

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