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السبت 03 أبريل 2021 الموافق 21 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مركز أمريكي يخفف من قيود السفر في ظل انتشار كورونا

السبت 03/أبريل/2021 - 09:10 ص
السفر في ظل انتشار
السفر في ظل انتشار كورونا
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أكدت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا يمكنهم السفر طالما أنهم يرتدون كمامات، مما يخفف من موقفها السابق الذي عارض السفر في ظل انتشار الوباء.

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم السبت، أن الإرشادات الجديدة تأتي في الوقت الذي أظهرت فيه الدراسات أن لقاحات فيروس كورونا تحد من مخاطر الإصابة بالعدوى مع أو بدون أعراض.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن من تلقى جرعتي التطعيم ضد فيروس كورونا يمكنه السفر داخليا وخارجيا دون إجراء فحوص إلا إذا طلبت الوجهة التي يسافر إليها ذلك.

وأوصت المراكز بارتداء المسافرين الذي تلقوا اللقاح كاملا الكمامات، على أن يجري المسافر فحصا بين اليومين الثالث والخامس من عودته، مضيفة أن "هذه التعليمات تسري على من أمضى أسبوعين بعد الجرعة الثانية".

وكانت مراكز السيطرة على الأمراض قد خففت الشهر الماضي بعض إرشادات السلامة الخاصة بها للأفراد الملقحين، لكنها استمرت في التحذير من الرحلات غير الضرورية.

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