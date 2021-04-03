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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الخليج»: «قانون قيصر» على سوريا من أسوأ الممارسات غير الإنسانية

السبت 03/أبريل/2021 - 09:09 ص
قانون قيصر
قانون قيصر
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اعتبرت صحيفة الخليج الإماراتية "قانون قيصر" الذي فرضته الإدارة الأمريكية السابقة على سوريا، من أسوأ الممارسات غير الإنسانية ويشكل أيضا ما يشبه المقصلة لملايين الأطفال السوريين الذين يعانون أساسا ويلات الحرب وفظائعها منذ أكثر من عشر سنوات.

وأشارت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم السبت تحت عنوان "من أولبرايت إلى ترامب" إلى ما أكدته منظمة "اليونيسيف" من أن الحرب لا تقضي على حاضر أطفال سوريا فحسب، لكنها تهدد مستقبلهم أيضا، لافتة إلى أنه بعد عشر سنوات، ترك النزاع 90% من الأطفال السوريين بحاجة إلى المساعدة، حيث أكد ممثل المنظمة في سوريا بوفيكتور نيلوند، أن أزمة ثلاثية من العنف والبؤس الاقتصادي وجائحة كورونا، دفعت بالعائلات السورية إلى حافة اليأس وإن ما يقارب خمسة ملايين طفل ولدوا في سوريا على مدى السنوات الماضية، وإن مليون طفل آخر ولدوا لاجئين في الدول المجاورة لسوريا وهؤلاء هم ملايين الأطفال الذين لا يعرفون سوى الموت والدمار والنزوح.

ولفتت أيضا إلى ما أكده ممثل "اليونيسيف" من أنه تم التحقق من مقتل أو إصابة ما يقارب 12 ألف طفل؛ أي طفل واحد كل ثماني ساعات، ومن المرجح أن تكون الأرقام الفعلية أكبر من ذلك، ووفقا للبيانات التي تم التحقق منها، فقد تم تجنيد أكثر من 5.700 طفل، بعضهم لا تزيد أعمارهم على سبع سنوات، وهناك حوالي 3.5 طفل خارج المدرسة.

واختتمت "الخليج" افتتاحيتها بالقول "هذا غيض من فيض المطحنةالمقتلة السورية التي زادها قانون قيصر الأمريكي بؤسا وقهرا".

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